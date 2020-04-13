Путин поручил поддержать помогающие гражданам во время эпидемии НКО

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества. Список опубликован на сайте Кремля.

Так, глава государства поручил правительству реализовать дополнительные меры, направленные на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), которые помогают гражданам во время пандемии коронавируса.

Также кабмину поручено проработать возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды. Компаниям, занимающимся доставкой продуктов, могут быть выделены субсидии на покрытие расходов во время карантина.

Кроме того, президент поручил проработать вопрос развития информационных платформ для онлайн-образования, рассмотрев механизмы их поддержки, а также варианты оплаты пользователями их услуг.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова заявила, что НКО следует освободить от штрафных санкций в случае, если они в период эпидемии коронавируса займутся помощью нуждающимся гражданам. Также общественники предложили освобождать НКО, которые являются исполнителями государственных или муниципальных контрактов, от ответственности за нарушение ими сроков или других условий, прописанных в этих контрактах.

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