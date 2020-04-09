В России захотели освободить от штрафов помогающие гражданам при эпидемии НКО

Некоммерческие организации (НКО) следует освободить от штрафных санкций в случае, если они в период эпидемии коронавируса займутся помощью нуждающимся гражданам, заявила председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. Ее цитирует РИА Новости в четверг, 9 апреля.
По ее словам, также в случае перепрофилирования деятельности НКО могут получить отсрочку для подачи отчета в Минюст России до сентября.
Кроме того, общественники предлагают освобождать НКО, которые являются исполнителями государственных или муниципальных контрактов, от ответственности за нарушение ими сроков или других условий, прописанных в этих контрактах.
Ранее Общественная палата выступила с инициативой распространить меры поддержки среднего и малого бизнеса в период эпидемии коронавируса на некоммерческий сектор. Речь идет о моратории на проведение проверок в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, праве менять цену и сроки госконтрактов. Общественная палата также предлагает предусмотреть для НКО так называемые налоговые и арендные каникулы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения