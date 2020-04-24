Путин призвал власти, бизнес и НКО выступить единым фронтом против коронавируса

Президент Владимир Путин призвал власти, бизнес-сообщество и некоммерческие организации действовать единым фронтом в условиях распространения коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 24 апреля.

«Чтобы побороть угрозу, надо действовать единым фронтом и государству, и бизнесу, НКО, волонтерским организациям, всем гражданам», — сказал он на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Глава государства поблагодарил компании, которые наладили выпуск средств индивидуальной защиты и другой востребованной продукции.

В середине апреля российский лидер поручил правительству реализовать дополнительные меры, направленные на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), которые помогают гражданам во время пандемии.

По данным на 24 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 70 тысячам. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Москве и Московской области. С начала эпидемии в России скончались 615 пациентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!