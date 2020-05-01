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Спрогнозировано затягивание пандемии коронавируса в мире на два года

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Фото: Стрингер / РИА Новости

Пандемия коронавируса в мире может растянуться на два года; распространение инфекции не удастся взять под контроль, пока у двух третей населения Земли не появится иммунитет к ней. Соответствующий прогноз приводится в докладе экспертов Центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США), сообщает в пятницу, 1 мая, Bloomberg.

Из-за способности передаваться от бессимптомных носителей вызвавший данную пандемию коронавирус сложнее взять под контроль, чем грипп, который был основной причиной пандемий в последнее время. Ученые отмечают, что именно пациенты, у которых признаки заражения COVID-19 еще не проявились, являются наиболее заразными.

После того как с целью минимизации распространения инфекции по всему миру на несколько недель были изолированы миллиарды людей, правительства начали осторожно возобновлять работу бизнеса и открывать общественные места. Тем не менее несколько новых волн пандемии коронавируса, вероятно, следует ожидать вплоть до 2022 года, пишут авторы доклада.

«Официальное информирование властями населения должно содержать сообщение о том, что пандемия еще не закончилась и люди должны быть готовы к возникновению время от времени новых вспышек заболевания в течение двух ближайших лет», — подчеркивают исследователи.

В докладе также отмечается, что разработчики спешат с созданием вакцин, которые могут быть произведены в небольших количествах уже в этом году. И хотя во время пандемии гриппа 2009-2010 годов вакцин в значительном количестве не было до тех пор, пока в США вспышка болезни не достигла своего пика, исследования показали, что прививки предотвратили в стране до 1,5 миллиона заражений и до 500 смертей.

Число заразившихся коронавирусом в мире по состоянию на утро 1 мая достигло 3 257 520, свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса. Всего с начала пандемии умерли 233 405 человек, вылечились — 1 014 809.

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