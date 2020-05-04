Врач объяснил опасность антибиотиков для профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил опасность употребления антибиотиков для профилактики коронавируса в своем Instagram.

«Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях — один из самых больших мифов нашей медицины», — предупредил Комаровский. Он пояснил, что их профилактическое применение увеличивает вероятность бактериальных осложнений во время болезни, и предостерег от употребления таких препаратов без особого повода.

Для самолечения антибиотики использовать также нельзя, подчеркнул врач. По его словам, у каждого такого препарата есть свои характеристики: одни убивают бактерии, другие пресекают их размножение, третьи могут быть несовместимы с другими лекарствами. «Если вы не врач и не обладаете специальными знаниями, то все эти особенности вы знать не можете», — заключил Комаровский.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, что бы он делал при выявлении у себя симптомов коронавируса. По его словам, в первую очередь он бы обзвонил коллег и предупредил их о своем заболевании. После этого медик оставался бы дома, пил чай и компот и ел фрукты. Дальнейшие же действия зависели бы от симптоматики.

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