Врач раскрыл алгоритм действий при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что бы он делал при выявлении у себя симптомов коронавируса. Алгоритм своих действий он раскрыл в Instagram.

По его словам, в первую очередь он бы обзвонил коллег и предупредил их о своем заболевании. После этого медик оставался бы дома, пил чай и компот и ел фрукты. «Все, что буду, — это литрами пить жидкость и есть фрукты», — заявил он.

Дальнейшие же действия зависели бы от симптоматики, отметил Комаровский. Так, при боли в горле он употреблял бы леденцы, а при повышении температуры — парацетамол. «И, конечно, самое главное, что я сделаю, хотя это сделано и так, это проверю, закручены ли все батареи, не работает ли отопление, и что в комнате не выше 20 градусов», — добавил врач, подчеркнув, что также важно следить за влажностью в помещении — она должна сохраняться на уровне 50-55 процентов.

При этом Комаровский уточнил, что не стал бы использовать противовирусные препараты, которые употребляются для борьбы с ВИЧ, а также такие средства, как хлорохин и азитромицин.

Ранее в апреле Комаровский назвал преимущество алкоголиков и наркоманов в противостоянии с коронавирусом. По его словам, у людей с подобными зависимостями ограниченный круг знакомых, поэтому у них не так много шансов подцепить инфекцию.

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