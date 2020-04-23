Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом. Ролик доступен на его YouTube-канале.

Доктор заявил, что не видел статистики по зараженным среди употребляющих алкоголь и наркотики, однако отметил, что у таких людей есть преимущество: они постоянно находятся в самоизоляции. «У них и так ограниченный круг знакомых. Поэтому у них не так много шансов подцепить коронавирус», — сказал Комаровский.

В апреле врач объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом даже после контактов с заболевшими. Он рассказал, что такая возможность обусловлена работой местного иммунитета. «Местный иммунитет — это защитные свойства слизистых оболочек. На поверхности слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани, бронхов, выделяется слизь. В этой слизи содержатся особые вещества — секреторные иммуноглобулины. Они могут нейтрализовать вирусы непосредственно там, где они пытаются внедриться в организм», — объяснил Комаровский.

За последние сутки в России выявлено более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет почти 60 тысяч. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

Число зараженных в мире превысило 2,5 миллиона. Наибольшее количество пациентов зафиксировано в США, Испании и Италии.

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