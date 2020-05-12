Мясников поразмышлял о «черных метках» и «оберегах» от коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном», сообщил о необычном поведении коронавируса в отдельных регионах и странах мира. В своем Telegram-канале он поразмышлял о наличии у части населения планеты неких «оберегов».

Мясников подчеркнул, что коронавирус «ведет себя странно» географически. В разных странах ситуация отличается в зависимости от регионов, пояснил он. В пример врач привел страны бывшего СССР, благополучную ситуацию с заболеваемостью в американском штате Флорида в отличие от севера США, а также разницу между Западной и Восточной Германией.

«Создается впечатление, что мы чего-то не знаем. Кто-то носит "черную метку", у кого-то "оберег"», — констатировал официальный представитель российского информационного центра по коронавирусу.

Он сравнил ситуацию с игрой в карты, где у кого-то козыри, а у кого-то «совсем не в масть». «Кто-то постоянно контактирует с заболевшими, но при этом сам остается "чист", кто-то живет почти изолированно и все равно заболевает», — заключил доктор.

Ранее Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции. По его словам, в стране ожидается волна ожирения, гипертонии, диабета и психических заболеваний, так как в текущих условиях у людей сбился распорядок дня.

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