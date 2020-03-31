В России появился «кот-оберег» от коронавируса за шесть миллионов рублей

Кота из Хабаровска, якобы защищающего от заражения коронавирусом, выставили на продажу на одном из сайтов интернет-объявлений. На появившуюся в сети публикацию обратили внимание на телеканале «Звезда».

Из описания к предложению следует, что стоимость домашнего животного составляет шесть миллионов рублей. «Продается уникальный кот-оберег, талисман Тимон. Оберегает от любого вируса и заболевания, приносит удачу. Разговаривает с потусторонним миром», — приводит текст объявления телеканал.

Кроме того, продавец уточнил, что кот является потомственным предсказателем, и сообщил об уместности торга.

В феврале житель хутора Новорослов Вейделевского района застрелил соседку, подумав, что она причастна к пропаже его кота. 61-летний россиянин напился, взял охотничье ружье и отправился к дому соседки, чтобы отомстить. Там он выстрелил 54-летней хуторянке в грудь, после чего она скончалась на месте.

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