В России появился «кот-оберег» от коронавируса за шесть миллионов рублей

Кота из Хабаровска, якобы защищающего от заражения коронавирусом, выставили на продажу на одном из сайтов интернет-объявлений. На появившуюся в сети публикацию обратили внимание на телеканале «Звезда».
Из описания к предложению следует, что стоимость домашнего животного составляет шесть миллионов рублей. «Продается уникальный кот-оберег, талисман Тимон. Оберегает от любого вируса и заболевания, приносит удачу. Разговаривает с потусторонним миром», — приводит текст объявления телеканал.
Кроме того, продавец уточнил, что кот является потомственным предсказателем, и сообщил об уместности торга.
В феврале житель хутора Новорослов Вейделевского района застрелил соседку, подумав, что она причастна к пропаже его кота. 61-летний россиянин напился, взял охотничье ружье и отправился к дому соседки, чтобы отомстить. Там он выстрелил 54-летней хуторянке в грудь, после чего она скончалась на месте.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения