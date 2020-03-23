Кот устроил аварию в российском городе и скрылся

Известия

Кот выбежал на дорогу, устроил аварию с участием двух автомобилей и сбежал. Видео инцидента опубликовали «Известия».

ДТП произошло на Левашовском проспекте в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как кот выбегает с тротуара на дорогу, по которой в этот момент едут машины. Первый автомобиль резко затормозил, чтобы не сбить животное. Спустя секунды в него врезалась ехавшая сзади машина.

Пострадал ли кто-то из участников аварии, неизвестно.

В январе в сети появилось видео поединка кота и лисы за колбасу на Ямале. На ролике видно, как кот дает отпор лисе, которая пытается утащить его кусок колбасы: он лапой отмахивался от дикого животного, случайно забредшего в поселение. «Кот Базилио с лисой Алисой корочку хлеба делят», — пошутила одна из пользовательниц в комментариях к записи.

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