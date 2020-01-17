Ласковый кот стал причиной вражды двух соседок

Жительница престижного лондонского района Хаммерсмит подала в суд на свою соседку за то, что та прикормила ее кота и вела себя с ним как со своим питомцем. Об этом сообщает сайт Daily Mail.

По данным материалов дела, 56-летняя психотерапевт Джеки Холл (Jackie Hall) и ее муж Джон в 2014 году купили кота породы мейн-кун, которому дали кличку Оззи. Владельцы животного утверждают, что с марта 2015 года кот начал подолгу пропадать. Они надели на него GPS-ошейник и узнали, что Оззи много времени проводит возле дома их соседки — 57-летней Николы Лэсбирел (Nicola Lasbirel).

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По этой причине между семьями Холл и Лэсбирел началась вражда, которая продлилась четыре года. Владельцы кота считают, что соседка специально прикормила ласковое животное, держала его у себя дома и даже несколько раз снимала надетый ими ошейник и заменяла его на другой, где был указан ее номер телефона и написано: «Мой дом».

Лэсбирел не согласна с обвинениями. Она признала, что кормила кота, ухаживала за ним и даже возила его к ветеринару, когда он заболел из-за того, что владельцы животного якобы не хотели этого делать. Соседка подчеркнула, что не имела намерения ограничить общение хозяев с питомцем и отметила, что кот сам волен выбирать, где ему находиться.

Супруги Холлс подали иск в суд, в котором потребовали запретить их соседке кормить кота, сажать его в коробки и корзины и брать его домой. В судебных документах они упомянули Оззи как «движимое имущество стоимостью по меньшей мере 500 фунтов стерлингов (40,2 тысячи рублей)». Они наняли одного из лучших адвокатов и потратили более 20 тысяч фунтов (1,6 миллиона рублей) на его услуги.

Судебное слушание должно было состояться в октябре 2019 года, но было отложено, чтобы соседи могли провести переговоры и уладить проблему. По данным постановления суда, Лесбирел пообещала, что не будет кормить Оззи кошачьей едой, консервированной рыбой или мясом и не будет снимать с него ошейник.

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