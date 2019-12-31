Новые хозяева отказались пускать кошку в постель и попали под суд

Жительница американского города Сиракузы, штат Нью-Йорк, подала иск в Верховный суд штата, чтобы забрать обратно свою кошку, которой новые хозяева запрещали спать в постели. Об этом сообщает издание The Post-Standard.

В 2009 году Кэрол Мани (Carol Money) приютила котенка норвежской лесной кошки по кличке Лейси (Lacie). Лейси любила спать рядом с хозяйкой и начинала кричать, если ее не пускали в кровать.

В 72 года женщина перенесла медицинскую процедуру, после которой ей запретили поднимать тяжести. Из-за этого она не могла должным образом ухаживать за кошкой и решила отдать ее Данетт Романо (Danette Romano). В апреле 2018 года женщины подписали соответствующие документы.

Раз в несколько недель Мани приезжала к Романо, чтобы навестить Лейси. Она спрашивала, спит ли кошка вместе с новой хозяйкой, но Романо говорила ей, что Лейси не может подниматься по лестнице в спальню. Это насторожило женщину, так как раньше ее питомица без труда преодолевала лестницы.

В декабре 2018 года семья Романо уезжала в отпуск на десять дней. Они не разрешили Мани присмотреть за кошкой и сказали, что это сделает их сосед. При этом муж Романо признался, что они не позволяют кошке спать в постели с ними.

Мани пыталась связаться с Романо по электронной почте, слала ей текстовые и голосовые сообщения, но не получила ответа. 20 декабря 2018 года Мани хотела снова навестить кошку, но муж Романо сказал ей, что она ошиблась адресом.

После этого Мани подала иск в суд, в котором обвинила Романо в нарушении договора об уходе за кошкой. По ее утверждению, та лгала ей, когда говорила о намерении разрешить Лейси спать в кровати. Она требует вернуть животное.

Ранее сообщалось, что судья из США Майкл Прайс (Michael Price) выписал запретительный приказ соседской кошке, которая мочилась на его крыльцо. Адвокат Прайса Боб Данн (Bob Dunn) заявил, что дело дошло до того, что семья «не могла выйти на улицу и наслаждаться прогулкой из-за запаха».

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