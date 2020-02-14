Домашний кот странными звуками прогнал бездомного сородича и попал на видео

Домашний рыжий кот из Дублина, Ирландия, начал издавать странные звуки, когда увидел в своем саду бродячего сородича. На видео с котами обратило внимание издание Daily Mail.

На записи видно, как рыжий кот по кличке Баки сидит внутри дома и смотрит через окно на бездомного рыже-белого сородича. Животное издает звуки, напоминающие неразборчивую человеческую речь.

Бездомный кот неотрывно смотрит на Баки и начинает медленно отступать. Это еще больше раззадоривает домашнего питомца, и он прогоняет сородича.

Владелица кота, 29-летняя фотограф Гер Холланд (Ger Holland), опубликовала видео в Twitter, и оно набрало более 13 тысяч лайков. В подписи к видео Холланд отметила, что обычно Баки очень тихий. Она рассказала, что Баки когда-то тоже был бродячим, но затем обрел свой дом. Пользователи активно комментировали видео. Один из них спросил, не на ирландском ли языке говорит кот.

Ранее сообщалось, что в английском городе Базилдон, графство Эссекс, домашний кот поймал королевского питона. Питомец нашел заползшую во двор змею по запаху и привлек внимание хозяев, которые накрыли пресмыкающееся корзиной для белья и обратились за помощью в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA).

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