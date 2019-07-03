Храбрый кот вынес из дома живую кобру и спас детей

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В Индии домашний кот спас детей от нападения ядовитой кобры. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал информационный портал UPI.

На видео, снятом 2 июля, питомец борется с небольшой ядовитой змеей. На последних кадрах видно, как кот дал отпор пробравшейся в дом кобре и вынес ее на улицу. Хозяин Арун Чандру (Arun Chandru) немедленно последовал вслед за животными и вызвал ловца змей.

Чандру рассказал, что специалист поймал кобру и выпустил ее в месте, где она не будет представлять угрозу людям.

«У нас тут ползают дети, змея могла их покусать, — говорит индиец. — Я знал, что мой кот умный и смешной. Теперь он проявил свою храбрость». Питомец не пострадал после встречи со змеей.

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