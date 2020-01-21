На Ямале кот и лиса сразились за кусок колбасы и попали на видео

На Ямале местные жители сняли на видео поединок кота и лисы за колбасу. Ролик был опубликован в одной из местных групп во «ВКонтакте».
На опубликованных кадрах видно, как кот дает отпор лисе, которая пытается утащить его кусок колбасы: он лапой отмахивался от дикого животного, случайно забредшего в поселение. «Кот Базилио с лисой Алисой корочку хлеба делят», — пошутила одна из пользовательниц в комментариях к записи.
Чем закончилось сражение за колбасу, неизвестно.
Ранее в Советском районе Волгограда бродячий кот по кличке Васька придушил сбежавшую из контактного зоопарка змею рода полоз. На кадрах, снятых очевидцем, бездомный зверь подходит к полозу и пытается схватить его за шею. Затем он обходит пресмыкающееся с правой стороны и предпринимает несколько попыток задушить противника.