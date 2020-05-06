Доктор Мясников показал работу с зараженными в «красной зоне» больницы

Видео: drmyasnikov.ru / Instagram

Телеведущий, официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников показал работу медиков в «красной зоне» с пациентами с коронавирусом, находящимися в московской больнице №71 имени Жадкевича. Видеозапись опубликована в его Instagram.

«Работа спокойная, нянечки моют, доктор делает обход. Пациенты, как положено, лежат на животе», — рассказал одетый в защитный костюм Мясников.

Он указал на отделение реанимации и отметил, что некоторые находящиеся там играют в игры и «далеко не всех интубируют».

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева устроила видеоэкскурсию по Научно-клиническому центру федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и показала момент реанимации больного с коронавирусом.

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