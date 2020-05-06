Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», оценил риск заражения COVID-19 у больных раком. Видеозапись опубликована в сообществе «СтопКоронавирус.РФ» во «ВКонтакте».

Мясников отметил, что пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями. По его словам, это объясняется тем, что «иммунитет больного ослаблен как самой опухолью, так и непосредственно лечением».

Специалист призвал людей, страдающих онкологическими заболеваниями, ответственнее относиться к режиму самоизоляции и тщательнее соблюдать меры профилактики. При этом врач не рекомендует прерывать плановое лечение, включая курсы химиотерапии, если у пациента не подтвержден коронавирус.

По последним данным, в России зафиксировано 155 370 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 10 102 зараженных в 83 регионах России. Скончались 95 человек. Наибольший прирост числа инфицированных зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях, а также Дагестане. Всего за время эпидемии в стране 1 451 человек погиб, более 19,8 тысячи излечились.

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