Доктор Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику коронавируса в России

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», счел ошибочным собственный прогноз о пике заражений коронавирусом в России. Выпуск доступен на YouTube-канале шоу.

При этом он пояснил, что такую ошибку допустил не только он, но и врачи во всем мире.

По его словам, страна выходит на пик инфицирований в среднем за 2-3 месяца. «У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз», — уточнил врач.

Он добавил, что предсказать окончание распространения вируса сложно, призвав «просто ждать».

20 апреля Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусом. По словам врача, он прошел тест, который показал наличие антител к инфекции.

Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 52 763. За последние сутки зафиксировано 5642 заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 456 человек, вылечились 3873 пациента. В мире инфицировано более 2,5 миллиона человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!