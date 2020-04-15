Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу

Главный врач московской городской клинической больница № 71 Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», будет назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает «Русская служба "Би-би-си"» со ссылкой на источник, близкий к столичному оперативному штабу.
Как сообщается, врач и телеведущий станет официальным представителем штаба и как главный спикер организации будет информировать россиян об угрозе коронавируса. Также в его обязанности войдет оповещение населения о способах профилактики и лечения нового заболевания.
Специалист на новой должности будет представлять проекты психологической помощи, проекты эпидемиологов и ученых по тестированию на наличие вируса и вакцинам от нового коронавируса. Мясников также займется борьбой с фейковыми новостями по теме коронавируса.
Источник «Би-би-си» назвал Мясникова человеком, близким к руководству мэрии Москвы. Он с 2010 года работает главным врачом больницы имени М.Е. Жадкевича. Доктор был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года и Сергея Собянина — на выборах мэра Москвы.
С началом распространения пандемии Мясников сделал множество публичных заявлений и прогнозов о распространении коронавируса. Для этого он использовал собственный Instagram и свежесозданный Telegram-канал «Доктор Мясников». Кроме того, Мясников стал частым гостем YouTube-эфиров своего друга Владимира Соловьева.
В феврале Мясников утверждал, что коронавирус может быть полезным для россиян. По его словам, люди начали внимательнее следить за здоровьем, испугавшись болезни. Тогда он говорил, что шанс заразиться коронавирусом в России равен нулю. В апреле врач признал, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения