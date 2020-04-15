Доктор Мясников сообщил нападениях на пациентов с коронавирусом в больницах

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал о нападениях в палатах российских больниц на пациентов с коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире на YouTube-канале «Соловьев Live».
По словам медика, люди в медицинских учреждениях страны боятся тех, кто заражен коронавирусом. «Мне пишут врачи, что в некоторых больницах фиксируют драки между пациентами с подтвержденным COVID-19 и теми, у кого не подтвержден», — отметил специалист.
Он подчеркнул, что несмотря на эпидемию, россиянам нужно оставаться людьми. «Их [пациентов с коронавирусом] загоняют под шконку, доходит до таких вещей», — возмутился Мясников. Доктор призвал задуматься тех, кто так поступает. «COVID-19 пройдет, а ты потерял человеческое лицо, и человеком обратно не станешь», — заключил медик.
Ранее Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом на территории России. По его оценке, в текущих условиях это произойдет в конце апреля. Однако медик считает, что стоит ожидать второй волны распространения заболевания.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения