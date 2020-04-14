Доктор Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом на территории России. Свою оценку специалист дал в эфире на YouTube-канале «Соловьев Live».
«Видите как, задерживаемся мы с этим пиком, по всем подсчетам он должен был быть в середине апреля», — отметил специалист. Доктор также высказал предположение, что Россия «вряд ли сможет выдержать» и продлить карантинные меры после окончания апреля.
«Получается, что пик у нас приходится на конец апреля месяца, потом будет спад», — подчеркнул Мясников. По оценке медика, также стоит ожидать второй волны распространения заболевания.
«Потом будут волны, COVID-19 останется одной из сотен тысяч вирусов вокруг нас. Так и раньше было: они приходили и оставались, только вы о них не знали, а врачи — знали», — заключил специалист.
Ранее Мясников заявил о «русском чуде» в связи с эпидемией коронавируса. Он сравнил ситуацию с распространением инфекции в России и Германии, подчеркнув, что обстановка в России лучше.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения