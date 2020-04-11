Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире «СоловьевLive», опубликованном на YouTube.
По словам Мясникова, высокая смертность среди подключенных к ИВЛ пациентов объясняется тем, что аппараты требуются только тяжело больным людям. При этом он отметил, что они могут быть источником заражения сами по себе. В частности, внутрибольничную инфекцию получает примерно половина больных на ИВЛ. «Это все очень, очень не сахар», — заключил доктор.
Ранее врач признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу. По его словам, все пошло по худшему сценарию. По его мнению, теперь надо ждать, когда у человечества разовьется коллективный иммунитет в результате перенесенной инфекции или вакцинации.
По последним данным, в России зафиксировано более 11,9 случаев заражения коронавирусом. Из них 102 человека умерли, еще 795 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,6 миллиона случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения