Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«К сожалению я ошибся. Ошибся, кстати не только я: практически везде санитарные кордоны стали возводить с той или иной степенью опоздания», — заявил он. Мясников посетовал на то, что «к сожалению все пошло по худшему сценарию».
Врач рассказал, что теперь надо ждать когда у человечества разовьется коллективный иммунитет в результате перенесенной инфекции или вакцинации. Он уверен, что эпидемия скоро пойдет на спад, но возбудитель COVID-19 останется, перейдя в ранг очередного возбудителя ОРЗ. «Мы наверно переживем еще несколько затухающих волн повышенной заболеваемости, перед тем как перестанем замечать его вовсе. Только теперь надо перебороть сегодняшний пик болезни, и это только самоизоляцией и карантинными мероприятиями. Другого выхода нет», — резюмировал он.
Ранее 4 апреля стало известно, что на данный момент в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных случая, выздоровели 333 человека. Больше всего заразившихся — в Москве, 3357 человек. 260 случаев заражения зарегистрировано в Московской области, 171 случай — в Санкт-Петербурге, 59 — в Республике Коми, 47 — в Ленинградской области.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения