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Доктор Мясников рассказал о заражении коронавирусом

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказал, что уже переболел коронавирусом. По словам врача, он прошел тест, который показал наличие антител к инфекции.

По мнению Мясникова, он мог заразиться во время зимнего путешествия на Филиппины. «Помню, я кашлял <...> Либо это было то (коронавирус — прим. "Ленты.ру"), либо я вообще его не заметил», — описал доктор.

Мясников 18 апреля заявил, что коронавирус «останется навсегда». По мнению врача, он присоединится к группе вирусов и бактерий, с которыми люди уже сосуществуют. По его прогнозу, человечество постепенно приобретет «стадный иммунитет» к распространившейся инфекции. В свою очередь, это означает, что вирусом до появления вакцины переболеют около 60 процентов населения. «Неприятно, но не трагично», — отметил врач.

За последние сутки в России выявлено 4268 случаев заражения коронавирусом. Общее число за все время эпидемии превысило 47 тысяч. Большая часть случаев заражения приходится на Москву и Подмосковье. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

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