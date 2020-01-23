В партии Зеленского усомнились в возможности силового возвращения Донбасса

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия усомнился в наличии плана силового возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом сообщает «РБК-Украина».

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Арахамия отметил, что все усилия украинской власти направлены на мирное урегулирования конфликта в Донбассе. Однако для возможности дальнейших шагов по установлению мира в регионе стороны должны соблюдать режим полного прекращения огня, считает он.

«Мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обеих сторон погибают люди. Поэтому будем делать все, что от нас зависит на политическом уровне, чтобы остановить, в первую очередь прекратить огонь и после этого совместно наработать дальнейшие шаги», — добавил Арахамия.

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны приготовиться к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом. Однако он отметил наличие комплекса мероприятий, которые необходимо провести прежде принятия такого решения. Такими являются усиление давления на Россию, развитие системы территориальной обороны на Украине, а также усиление армии.

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