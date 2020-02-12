Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать программу украинизации молодежи Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе совещания по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, возможностями получения гражданства Украины и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы, он поручил разработать соответствующую программу. По его словам, украинские власти должны бороться за своих граждан.

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«Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украине территории», — заявил Зеленский. Также он добавил, что считает недопустимой выдачу российских паспортов жителям региона.

На заседании рассматривались предложения, которые могли бы лечь в основу будущей программы. В частности, упрощение процедуры получения административных услуг, возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины, организация работы горячей линии для поступающих в украинские вузы.

По мнению Зеленского, эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и оказывать содействие в обустройстве и дальнейшей жизни на территории, контролируемой Киевом.

Осенью 2019 года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал важнейшим аспектом реинтеграции Донбасса информационную и гуманитарную политику, поскольку «возвращать людей нужно ментально». Он также отметил, что для возвращения региона в состав Украины потребуется комплекс мероприятий.

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