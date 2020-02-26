Уволенный глава офиса Зеленского работал бесплатно

Юрист Андрей Богдан бесплатно работал на посту главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Как рассказал уволенный чиновник в своем Facebook-аккаунте, всю полученную зарплату он перечислял на благотворительность.

К своему посту Богдан приложил документы о доходах от правительственной деятельности. Согласно отчету, за полгода ему выплатили 203 тысячи гривен (около 537,5 тысячи рублей). Другие бумаги свидетельствуют, что бывший чиновник перечислил по 113,4 тысячи гривен в два благотворительных фонда — «Таблеточки» и «Благомай».

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«За время работы взяток не брал, выгоды не искал», — добавил Богдан и пояснил, что жил за счет средств, заработанных в качестве адвоката до поступления на госслужбу.

Как сообщается на сайте фонда «Таблеточки», организация помогает онкобольным детям. Фонд «Благомай» занимается воспитанниками детдомов и детьми беженцев из зоны вооруженного конфликта на юго-востоке страны, помогает им социально адаптироваться.

Андрей Богдан официально ушел в отставку 11 февраля. Его место занял советник президента Андрей Ермак. Причиной увольнения оказался затянувшийся личный конфликт с Зеленским. Источники в окружении президента рассказали, что украинского лидера раздражало приписываемое Богдану влияние на него, и он начал отдалять от себя главу офиса. Это привело к конфликтам и с другими чиновниками.

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