Стало известно о неприятном разговоре Богдана с Зеленским перед отставкой

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан имел неприятный разговор с главой государства Владимиром Зеленским перед своей отставкой. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает «Украинская правда».

Как стало известно изданию, именно после этого разговора 10 февраля Богдан и написал заявление об уходе. Содержание беседы не раскрывается. В тот же день Богдан собрал своих заместителей и дал им понять, что уходит, при этом заявив: «Теперь каждый сам за себя».

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Офис президента возглавил помощник Зеленского Андрей Ермак. По информации издания, эту должность мог занять другой помощник украинского лидера Сергей Шефир, но он не хотел руководить офисом главы государства.

Информация о возможной отставке Богдана появлялась еще в августе.

После Нового года глава офиса Зеленского показательно отошел от дел. Ему приписывали конфликт с Ермаком.

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