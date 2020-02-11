Зеленский уволил главу своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя своего офиса Андрея Богдана. На пост назначен Андрей Ермак, передает Obozrevatel.

Ермак занимал должность помощника президента. О том, что глава президентского офиса уходит, накануне сообщила «Украинская правда» со ссылкой на несколько источников.

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При этом слухи о возможной отставке Богдана ходили давно. О том, что он написал заявление об уходе, сообщалось в августе, но тогда информацию опровергли. Причиной заявления Богдана указывалось то, что офису президента не удалось согласовать встречу Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.

В конце января сообщалось, что между Богданом и Ермаком случился конфликт. По информации журналистов, глава офиса согласовывал рассадку на церемонии прощания с погибшими в иранской авиакатастрофе украинцами и посадил Ермака во втором ряду. Тот пожаловался Зеленскому, который заступился за Ермака, что оскорбило уже Богдана, и он сам отказался от участия в мероприятии. Ермак 10 февраля заявил, что у него нет никакой конкуренции с Богданом.

Украинские СМИ писали, что после Нового года Богдан показательно отошел от дел. Такое поведение главы президентского офиса объясняли не только конфликтом с окружением Зеленского, но также проблемами в личной жизни.

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