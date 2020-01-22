Соратники Зеленского поссорились перед церемонией прощания с погибшими в Иране

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан не присутствовал на церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами из-за ссоры с внештатным советником президента Андреем Ермаком. Об этом сообщает «Украинская правда».

Якобы Богдан, согласовывая рассадку на мероприятии, разместил Ермака во втором ряду, за спинами президента, премьера и спикера.

Советник был недоволен этим, так как, по его мнению, сыграл ведущую роль в разрешении «иранского кризиса» и возвращении тел погибших. Он пожаловался президенту, и тот за него заступился, что оскорбило Богдана, и он отказался от участия в мероприятии.

8 января пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ» разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Иранские власти 11 января сообщили, что по ошибке сбили лайнер. Командующий Аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде взял на себя ответственность за авиакатастрофу.

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