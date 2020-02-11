Глава офиса президента Украины снова собрался в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пять источников.

По утверждению источников, 10 февраля Богдан обсуждал свою отставку с президентом Владимиром Зеленским. Истинная причина такого шага не раскрывается.

22 января стало известно о конфликте в окружении президента Владимира Зеленского. По информации СМИ, Богдан не присутствовал на церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами из-за ссоры с внештатным советником президента Андреем Ермаком.

1 августа 2019 года Богдан уже писал заявление об отставке. Тогда украинское издание «Лига.Новости» выяснило, что он решился на такое из-за того, что офису главы государства не удалось согласовать встречу с президентом США Дональдом Трампом.

В декабре 2019 года украинский журнал «Фокус» назвал самых влиятельных людей Украины. Андрей Богдан занял второе место рейтинга, уступив Зеленскому. Также в топ-5 вошли олигарх и филантроп Виктор Пинчук, олигарх Игорь Коломойский и премьер-министр Алексей Гончарук.

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