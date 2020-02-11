Раскрыта причина увольнения главы офиса Зеленского

Причиной увольнения Андрея Богдана с поста руководителя офиса президента Украины стало то, что Владимир Зеленский не взял его с собой в поездку в Италию, сообщает «Украинская правда».

По словам источников, это стало «последней каплей». В Италии президент Зеленский встретился с папой Римским, в поездке его сопровождали помощник Андрей Ермак и глава МВД Арсен Аваков, с которыми у Богдана не сложились отношения.

«Андрей — греко-католик из Львова. И его не взяли в командировку в Ватикан. Здесь уже сработала личная обида, после которой он в понедельник и пошел к президенту на разговор», — раскрыл подоплеку событий собеседник издания.

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Отношения Зеленского и Богдана начали портиться раньше. Зеленского стало раздражать, что Богдану приписывают сильное влияние на него, и президент начал дистанцироваться от главы офиса. Ситуацией воспользовался Ермак. Он участвовал в переговорах с Россией об обмене удерживаемыми лицами и начал чаще появляться на фото вместе с президентом, оттесняя Богдана.

В январе между Богданом и Ермаком случился конфликт из-за рассадки на церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе украинцами. Глава президентского офиса хотел уволиться, однако его отговорили заместители. Богдан «угомонился на время», сказал один из источников.

1 февраля Зеленский в своем офисе проводил собеседования с кандидатами на должности в правительстве. Ему помогали Ермак, первый помощник Сергей Шефир и премьер-министр Алексей Гончарук. Богдана, который был главным консультантом по кадровым вопросам, на работе не было.

Об увольнении Богдана официально объявили 11 февраля. Офис президента возглавил Ермак.

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