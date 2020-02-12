Стало известно о резкой манере общения уволенного главы офиса Зеленского

Уволенный с поста главы офиса президента Украины Андрей Богдан, курировавший работу Верховной Рады, в общении с депутатами не подбирал слов и матерился. Об этом стало известно украинскому изданию «Буквы» от парламентариев из президентской партии «Слуга народа».

По их словам, из-за резкой манеры общения у Богдана часто возникали конфликты, в том числе со спикером Рады Дмитрием Разумковым. «Для него всегда важен результат, а не процесс. И он не подбирает слов — мат так мат, — из-за чего у него случались разногласия с тем же Разумковым, депутатами и другими руководителями, которые к такому не привыкли», — подчеркнул один из нардепов на условиях анонимности.

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Он отметил, что хотя работать в «турборежиме» было невозможно, без идей экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского депутаты не сняли бы с себя неприкосновенность. «Богдан чаще других высказывал это недовольство в присущей ему грубоватой манере», — рассказал депутат.

Еще один парламентарий добавил, что «пока Богдан работал, проводил совещания, кто-то просто сидел на ушах у президента и рассказывал, как тот плохо работает». Оба нардепа считают, что после перестановок в офисе главы государства «лучше не станет», но и «хуже не будет».

Об увольнении Богдана стало известно 11 февраля. На посту главы офиса президента его сменил бывший помощник Зеленского Андрей Ермак, курировавший переговорный процесс с Россией в рамках «нормандского формата».

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