В увольнении главы офиса Зеленского увидели капитуляцию Украины перед Россией

Увольнение главы офиса президента Украины Андрея Богдана усилит движение к капитуляции Украины перед Россией. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, передает «Украинская правда».

Он считает, что украинское руководство «постепенно прекращает политико-дипломатическое сопротивление агрессору». Порошенко увидел в действиях власти «скатывание» к политике умиротворения. «Они все меньше понимают, почему должны отстаивать украинский интерес активнее самой Украины», — написал он.

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По мнению Порошенко, назначение на пост главы офиса президента Украины Андрея Ермака не должно никого радовать. Он полагает, что Зеленский сменил «шило на мыло», усилив «партию капитуляции».

«Уже скоро год, как к власти пришли ярые критики минских договоренностей. Как оказалось, "голуби мира" прилетели с пустыми клювами, то есть без собственного мирного плана», — заявил Порошенко, подчеркнув, что власти так и не предложили альтернативы подписанным им в феврале 2015 года соглашениям.

Об увольнении Богдана с поста главы офиса президента Украины стало известно 11 февраля. Перед своей отставкой у него состоялся «неприятный разговор» с главой государства, после которого Богдан собрал своих заместителей и дал им понять, что уходит, при этом заявив: «Теперь каждый сам за себя».

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