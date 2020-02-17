Украина заявила о «проедании» промышленности

Экономика Украины нуждается в инвестициях в миллиарды долларов, а остатки промышленности с 90-х годов «проели». Такую оценку дал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства республики Тимофей Милованов. Его слова приводит «Экономическая правда».

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«С 90-х та промышленность, которая нам осталась, по сути, ее проели. Агро и IT начали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь не было, деньги выводились из Украины», — отметил Милованов. Он уточнил, что Украина продает за рубеж в основном сырье, а экспорт высокотехнологичных товаров и услуг составляет лишь 17 процентов.

По его словам, чтобы догнать по уровню технологий хотя бы Белоруссию Украине потребуется «100 миллиардов долларов инвестиций в течение 50 лет». Страна страдает от высокого износа основных фондов в экономике — он составляет 62 процента, тогда как в соседних Молдавии, Белоруссии и Словакии — 42, 38 и 35 процентов соответственно. «Наша экономика сегодня детехнологизована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир», — заключил министр.

Ранее Украина рекордно заняла 1,25 миллиарда евро. Министерство финансов страны разместило еврооблигации по ставке 4,375 процента — рекордно низкой для страны.

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