Украина подсчитала потери от «российской агрессии»

Потери украинской экономики от «российской агрессии» составляют от 50 до 150 миллиардов долларов. Такую оценку дал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Его слова приводит «Интерфакс». В чем именно заключается агрессия, политик уточнять не стал.

Приводя статистические данные, министр указал, что в 2014-2015 годах прямые потери составили порядка 15-20 процентов ВВП. Также, по словам Милованова, остаточная стоимость объектов недвижимого госимущества в неподконтрольном Киеву Донбассе и Крыму, который украинские власти считают аннексированным Россией, составляет примерно 85 миллиардов гривен (чуть больше 3,5 миллиарда долларов).

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В начале ноября Нацбанк Украины обнародовал прогноз, из которого следует, что потери украинской экономики от сокращения транзита газа из России могут составить 0,6 процента ВВП в 2020 году и 0,9 процента в 2021-м. В банке напомнили, что транзит российского газа ежегодно приносит Украине около трех миллиардов долларов.

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