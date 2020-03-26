Украине предсказали дефолт

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если власти выберут дефолт как «легкий ответ на сложные вопросы», то украинцам стоит готовиться к наиболее пессимистическому сценарию и обвалу гривны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В случае дефолта внешний долг Украины не исчезнет. Он просто растянется во времени, но лишит нас доступа к новым финансовым ресурсам. Они будут очень необходимы стране уже в ближайшем будущем — пик проблем впереди», — заявил Гончарук.

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Он также предсказал очереди безработных украинцев, крах планов миллионов людей на будущее и падение украинской валюты до 40 гривен за доллар США.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал антикризисный план, в котором описываются перспективы дефолта для страны и разрыва сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

17 марта сообщалось, что украинское правительство полностью провалило выполнение бюджета в первом квартале 2020 года. Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский предрек дефолт из-за непосильных долговых обязательств страны на внешних и внутренних рынках.

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