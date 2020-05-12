На Украине заявили об отсутствии денег в казне

Бывший министр финансов Украины и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил об отсутствии денег в казне на преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает Gordonua.com.

«Я заявляю совершенно откровенно и обоснованно — денег в казне нет. А сокращение затрат на медицину и социальные статьи сейчас просто невозможно», — заявил Данилюк.

По его словам, для преодоления кризиса Украине «нужно как можно быстрее получить международную поддержку от МВФ, Всемирного банка и так далее». «На этом этапе у государства просто нет других вариантов», — сказал экс-глава Минфина.

Полученные же средства необходимо направить на поддержку потребительского спроса, считает Данилюк.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что страна прошла пик эпидемии коронавируса.

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