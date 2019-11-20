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Предложение подполковнику США стать украинским министром назвали шуткой

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Александр Данилюк

Бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк заявил, что шутил, когда предлагал сотруднику Совета национальной безопасности США подполковнику Александру Виндману занять пост министра обороны Украины. Об этом он рассказал изданию The Daily Beast.

По словам бывшего чиновника, он и Виндман «улыбались и смеялись», когда обсуждали эту тему. «Несомненно это была шутка», — заявил Данилюк. Он пояснил, что на самом деле не мог бы предложить такую должность без предварительного согласия президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Александр Виндман на слушаниях в Палате представителей США рассказал, что трижды получал от Данилюка предложения занять пост министра обороны Украины. Подполковник отметил, что всякий раз отвергал их и уведомлял об этом свое начальство. При этом он усомнился, что украинский чиновник говорил с ним об этом всерьез.

Виндман — американец украинского происхождения: его семья приехала в США, когда он был ребенком. Он свободно изъясняется на русском и украинском, но, по его словам, Данилюк обращался к нему по-английски.

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Предыстория: Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
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