В Донбассе заметили флаг США над позициями ВСУ

Флаг США возвысился над позициями украинской армии в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, пишет «Луганский информационный центр».

По словам Филипоненко, государственную символику США повесили «особо одаренные» командиры бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) — полковники Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов. «Такими действиями недальновидные украинские полководцы пытаются всеми правдами и неправдами обратить на себя внимание своих покровителей и дать им понять, что целиком и полностью готовы на все ради подачки с барской руки», — сказал офицер.

Представитель Народной милиции ЛНР добавил, что флаги появились в преддверии приезда американского журналиста из газеты The New York Times. Он также обратил внимание на то, что, по сути, «такими действиями украинские командиры открыто демонстрируют, под чьим руководством и при чьей всесторонней поддержке ведется война в Донбассе».

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Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Конфликт пытаются урегулировать с помощью согласованных Украиной, Россией, Францией и Германией минских соглашений. Подписанный Киевом документ требует от украинских властей принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменения конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей, их право на языковое самоопределение и восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями.

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