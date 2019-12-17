Украина рассказала о «последней помощи»

Одобренная Международным валютным фондом (МВФ) трехлетняя программа помощи Украине станет последней, больше деньги организации Киеву не понадобятся. Об этом на телеканале ICTV рассказала министр финансов страны Оксана Маркарова. Запись программы размещена на YouTube.

По словам Маркаровой, правительство намерено завершить эту программу, а не выходить «на полпути», как из предыдущей. Она уверена, что украинская экономика имеет все шансы стать самодостаточной через три года.

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Министр напомнила, что Украина сокращает государственный долг по отношению к ВВП, а ее экономика пошла в рост. Это позволит в дальнейшем не занимать средства.

Киев договорился с МВФ о новой программе помощи в начале декабря. В течение трех лет республика получит 5,5 миллиарда долларов при выполнении определенных условий. В их число входит борьба с коррупцией и отмена моратория на продажу земель.

Одним из негласных условий, которое близкие к переговорам источники называли ключевым, было решение конфликта с олигархом Игорем Коломойским. Если бы ему удалось вернуть под свой контроль национализированный Приватбанк, МВФ отказался бы одобрить новый кредит. Власти Украины успокоили фонд разработкой закона, который прямо запрещает возврат банков в собственность бывшим владельцам.

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