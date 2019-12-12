На Украине разработали закон против Коломойского

В Верховную Раду Украины внесли проект закона, запрещающий возврат банков бывшим владельцам, если финансовые организации изъяты по причине неплатежеспособности. Документ, опубликованный на сайте парламента, направлен против олигарха Игоря Коломойского, который в судебном порядке пытается вернуть под контроль Приватбанк.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы» разработало правительство республики.

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Ранее такие изменения анонсировал премьер Алексей Гончарук. Глава правительства указывал, что нет никаких оснований для передачи государственного Приватбанка бывшим акционерам. Он обещал, что власти постараются сделать все возможное, чтобы вернуть средства, которые потрачены на спасение кредитной организации.

Приватбанк национализировали в декабре 2016 года. Коломойский не согласился с таким решением и с того времени требует признать его незаконным. Возможность олигарха добиться положительного для себя судебного решения признают власти Украины, в том числе президент Владимир Зеленский.

По сведениям многочисленных источников, зарубежные партнеры Киева и Международный валютный фонд (МВФ) потребовал не допустить этого, пригрозив в противном случае лишить страну поддержки. В частности, сообщалось, что МВФ хочет законодательно запретить Коломойскому вернуть Приватбанк для одобрения новой программы помощи. На прошлой неделе стало известно, что фонд одобрил кредит для Украины в размере 5,5 миллиарда долларов.

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