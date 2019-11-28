Украина нашла оригинальный способ остановить Коломойского

Все акции украинского Приватбанка переданы из Минфина Украины в правительство, так что даже в случае победы в суде его бывший владелец, олигарх Игорь Коломойский, не получит свою собственность обратно. На это обратило внимание украинское издание «Финансовый клуб».

Приватбанк национализировали в конце 2016 года в связи с тяжелым финансовым положением. Также государство в судебном порядке потребовало от бывших владельцев вернуть выведенные активы и погасить невыполненные обязательства.

Коломойский и его партнеры подали ответный иск, в котором потребовали признать приватизацию незаконной. Суд по нему состоится 19 декабря. Возможность победы в нем олигарха признает в том числе и президент страны Владимир Зеленский.

Если это произойдет, то, как утверждают украинские и зарубежные источники, Международный валютный фонд (МВФ) лишит Украину своей поддержки. В настоящее время Киев пытается добиться одобрения новой программы помощи, но две миссии МВФ, побывавшие в республике, пока не дали своего согласия. Как писали СМИ, возврат Приватбанка Коломойскому на Западе воспримут как признание того, что Украиной по-прежнему управляют олигархи.

Передача акций правительству связана с особенностями иска Коломойского и его партнеров. Он оспаривает договор о продаже банка за одну гривну Минфину. Поражение означает, что именно министерство должно будет вернуть акции. Но после того, как 25 сентября владельцем банка стало «государство Украина в лице кабинета министров», у ведомства нет доступа к акциям. Не исключено, что Коломойский подаст новый иск, но его рассмотрение может затянуться на годы.

Впрочем, неизвестно, насколько эта схема устроит МВФ. Как утверждает бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, фонд требует принятия специального закона, запрещающего передачу национализированных банков бывшим владельцам. Причем, по его данным, сделать это необходимо до 2020 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!