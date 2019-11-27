Коломойский захотел захватить Национальный банк Украины

Украинский бизнесмен, бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский пытался получить «ручной контроль» над Национальным банком Украины (НБУ), говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Несколько недель продолжается сфокусированная атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ "титушек" (молодых людей, используемых для силовых акций — прим. «Ленты. ру»)», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Сыграли в черную Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться

Руководство НБУ считает, что за атакой стоит Коломойский, владевший Приватбанком — крупнейшим банком Украины — до 2016 года, после чего он был национализирован из-за тяжелого финансового положения и перешел в собственность государства. При этом власти предъявляют бизнесмену претензии на 5,5 миллиарда долларов, которые он якобы успел вывести из кредитной организации.

По мнению руководителей регулятора, действия Коломойского направлены на «создание информационного хаоса, чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ».

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) поставил Украине условие: чтобы получать кредиты от организации в полном объеме, необходимо не допустить возврата Приватбанка Коломойскому. Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал принять соответствующий закон, запрещающий переход контроля над национализированными банками к бывшим собственникам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!