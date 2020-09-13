Трамп порадовался соперничеству с Байденом и вспомнил о его лекарствах

Президент США Дональд Трамп порадовался тому, что его соперником на грядущих выборах главы государства будет кандидат от Демократической партии Джо Байден, а не Берни Сандерс. Об этом он порассуждал в интервью Fox News.

По его мнению, право баллотироваться в президенты он получил благодаря тому, что сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен к моменту «супервторника» еще не вышла из предвыборной гонки. «Если бы она приостановила кампанию, Берни одержал бы победу во всех штатах по итогам "супервторника". И у нас [в качестве оппонента] был бы Берни, а не Байден. Но я доволен тем, как все разрешилось», — заключил американский лидер.

Он добавил, что не испытывает волнения в преддверии первых теледебатов со своим оппонентом, которые намечены на 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Трамп упрекнул своего оппонента в том, что он часто говорит несвязные вещи. «Думаю, здесь дело в лекарствах, я слышал об этом. Иначе я не знаю, чем можно объяснить то, что он даже не может закончить начатое [предложение]», — предположил глава Белого дома.

Ранее американский лидер рассказал, что его оппонент «вылез из подвала» из-за плохих опросов. «Отлично! Байдена наконец-то заставили выйти из своего подвала. Теперь можно увидеть, что происходит "там наверху". Он может провести "ограниченную" [предвыборную] кампанию. Однако подвальный Байден уже не так хорош в опросах», — заявил президент.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. От Республиканской партии на второй срок будет избираться Трамп, а демократы поддержат бывшего вице-президента Байдена.