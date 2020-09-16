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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден похвастался новым рингтоном на телефоне перед избирателями. Запись с выступления опубликована в Twitter.

Fox News отмечает, что демократ был одним из выступавших на мероприятии, посвященном месяцу испанского культурного наследия. Помимо него, там выступили актриса Ева Лонгория и певец Рики Мартин.

Подойдя к трибуне, он отметил, что может сказать избирателям только одну вещь, и достал из кармана телефон. Затем он поднес его к микрофону, и тогда зазвучал хит 2017 года — песня Despacito Луиса Фонси. Байден покачал головой и потанцевал в такт музыке, а затем убрал телефон.

«Скажу вам, что, будь у меня талант как у одного из этих людей (речь о выступавших перед ним спикерах — прим. «Лента.ру»), я был бы избран президентом благодаря вашим аплодисментам», — рассказал Байден.

Ранее кандидат в президенты США в своей памятной речи о погибших солдатах перепутал Ирак с Ираном.