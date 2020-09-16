Байден перепутал Ирак с Ираном в памятной речи о погибших солдатах США

Кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден в своей памятной речи о погибших солдатах США перепутал Ирак с Ираном. Его слова цитирует Washington Examiner.

«Военнослужащие США погибали в Иране и Афганистане. (...) Каждый из этих падших ангелов оставил после себя семью», — сказал Байден. Однако американские солдаты воевали только в Ираке. Там они провели две операции: «Буря в пустыне» (1991 год) и «Лиса в пустыне» (1998-й).

Однако впоследствии, говоря о количестве раненых, соперник действующего президента Дональда Трампа исправился и сказал о раненых в Ираке.

Ранее Байден оговорился в речи о погибших пациентах с коронавирусом в США. Так, кандидат от демократов запутался в числительных и забыл, сколько человек в стране умерло, а сколько потеряло работу из-за эпидемии. «Мы... находимся в середине пандемии, которая на сегодняшний день стоила нам более 85 000 рабочих мест. Жизни миллионов людей. Миллионов людей. Миллионов рабочих мест», — сказал политик, запинаясь.