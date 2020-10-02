В Китае поиздевались над заразившимся коронавирусом Трампом

Главный редактор издания Global Times в Китае Ху Сицзинь поиздевался над заразившимся коронавирусом американским президентом Дональдом Трампом и его женой Меланией. Он выступил с критикой в адрес лидера США в своем Twitter.

По словам журналиста, болезнь американского лидера и тяжелая ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах могут в итоге оказать негативный эффект на роли самого Трампа и Вашингтона вообще в мире. Помимо этого, считает он, эти обстоятельства могут повлиять на исход президентских выборов.

«Президент Трамп и первая леди заплатили за свои игры и попытки преуменьшить опасность COVID-19», — отметил Ху Сицзинь.

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Журналист имеет в виду то, как Трамп неоднократно называл COVID-19 «китайским вирусом» или «уханьским вирусом», что вызвало возмущение многих групп защитников гражданских свобод. Они заявляли, что подобный язык может вызывать вспышки расизма и насилия в отношении американцев азиатского происхождения.

Трамп рассказал о том, что заразился коронавирусом, 2 октября в своем Twitter. Он самоизолировался после того, как у одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс обнаружили коронавирус.

Трамп уже отказался передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу, врачи считают, что он справится с исполнением обязанностей.

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