В Китае поиздевались над заразившимся коронавирусом Трампом

Главный редактор издания Global Times в Китае Ху Сицзинь поиздевался над заразившимся коронавирусом американским президентом Дональдом Трампом и его женой Меланией. Он выступил с критикой в адрес лидера США в своем Twitter.
По словам журналиста, болезнь американского лидера и тяжелая ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах могут в итоге оказать негативный эффект на роли самого Трампа и Вашингтона вообще в мире. Помимо этого, считает он, эти обстоятельства могут повлиять на исход президентских выборов.
«Президент Трамп и первая леди заплатили за свои игры и попытки преуменьшить опасность COVID-19», — отметил Ху Сицзинь.
Журналист имеет в виду то, как Трамп неоднократно называл COVID-19 «китайским вирусом» или «уханьским вирусом», что вызвало возмущение многих групп защитников гражданских свобод. Они заявляли, что подобный язык может вызывать вспышки расизма и насилия в отношении американцев азиатского происхождения.
Трамп рассказал о том, что заразился коронавирусом, 2 октября в своем Twitter. Он самоизолировался после того, как у одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс обнаружили коронавирус.
Трамп уже отказался передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу, врачи считают, что он справится с исполнением обязанностей.