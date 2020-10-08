Трамп отказался участвовать в онлайн-дебатах с Байденом

Следующие дебаты президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, назначенные на 15 октября, предложили провести в онлайн-режиме. Трамп отказался участвовать в таком формате дискуссии, сообщает Reuters.

Предложение о виртуальных дебатах выдвинула комиссия по президентским дебатам. Предполагается, что аудитория и ведущий будут находиться в одном месте, а кандидаты — в двух других.

Дональд Трамп в телефонном разговоре с журналистами заявил, что не примет такой вариант. По словам президента, он чувствует себя отлично и готов дебатировать.

7 октября стало известно, что американскому лидеру назначили коктейль из противовирусных антител. Его созданием занимается компания Regeneron. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова полагает, что подобные препараты эффективны, но стоят очень дорого, так как для их производства нужны специальные гибридные клеточные линии.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.