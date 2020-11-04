78-летний лидер партии Трампа в сенате снова избрался

В верхнюю палату парламента США смог снова избраться 78-летний лидер Республиканской партии в сенате Митч Макконнелл от штата Кентукки. Об этом сообщает Associated Press.

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Отмечается, что Макконнелл набрал больше 56 процентов, опередив 45-летнюю демократку Эми Макграт, которая провела дорогую избирательную компанию на сумму более 100 миллионов долларов. Макконнелл — один из самых авторитетных политиков в партии действующего президента США Дональда Трампа.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

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